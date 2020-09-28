Во Владимире будут судить «вора в законе»

Владимирца обвиняют по неординарной статье – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По версии следствия, мужчина, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, с 25 октября прошлого года в период содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Владимирской области позиционировал себя именно так. И его положение признавалось лицами, которые в своем образе жизни руководствуются криминальными установками. По ходатайству следователя постановлением Октябрьского районного суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 5 суток - по 28 октября этого года включительно.