За неделю более пяти тысяч владимирцев заболели простудой

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом на последней неделе сентября в регионе стабильная: болеют не больше, чем обычно в это время года. Превышение эпидророга во всех возрастных категориях не зарегистрировано. За семь дней по области за медицинской помощью обратилось 5 612 человек с признаками ОРВИ, среди них 2 816 детей. Чуть меньше половины заболевших живет во Владимире. В областной столице за неделю зарегистрировано 2 536 обращений граждан в поликлиники, среди них 1 365 детей. Также в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 24 больного острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, выявлено два случаев риновируса.