Киржачскую компанию оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

ООО «Роял Термо Рус» бывшего государственного служащего, ранее замещавшего государственную должность в отделе № 4 Управления Федерального казначейства по Владимирской области, но не сообщил об этом, как положено, бывшему работодателю. За административное нарушение предприятие оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей, а директора – на двадцать. Кроме того, прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Роял Термо Рус» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.