Возбудили уголовное дело против водителя, сбившего девушку в центре Владимира

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего водителя, насмерть сбившего девушку по статье "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека". Молодому человеку может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла ночью 27 сентября в самом центре Владимира — на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Большой Московской. "Лада Ларгус" на большой скорости сбила девушку. Водитель в последний момент перестроился из правого в левый ряд, вынырнув из-за другой машины, которая притормозила, чтобы пропустить пешехода.

От удара девушку отбросило на несколько метров. Ее уже опознали. Известно, что ей 30 лет, а в соцсетях пишут, что у нее остались маленькие дети.