В Меленковском районе внучка тайно оформила кредит на своих бабушку и дедушку

В Меленковском районе областная полиция завела уголовное дело по статье "кража" на 19-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, она оформила кредит на своих бабушку и дедушку, но никому ничего об этом не сказала.

По версии следствия, весной текущего года девушка гостила у родных бабушки и дедушки в Муромском районе. Как-то она осталась одна, а рядом лежал мобильных телефон одного из стариков. Внучка взяла мобильник и направила онлайн-заявку на получение кредита. Убедившись, что заявка одобрена и деньги переведены на счет, обвиняемая, спустя несколько дней, через свой мобильный телефон осуществила регистрацию от имени родственников в мобильном приложении банка, после чего, используя их телефоны, перевела на счет банковской карты своего знакомого 44 000 рублей, а затем - 6 000 на свой счет. Все смс-оповещения с телефонов родных девушка сразу удалила.

Полицейские быстро вышли на девушку. К тому моменту похищенные деньги обвиняемая потратила на личные нужды. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.