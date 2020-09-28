На прошлой неделе во Владимирской области в ДТП погибло 6 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 34 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 несовершеннолетних.

С участием нетрезвых водителей произошли 3 аварии. Полицейскими оформлено 323 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.

Как сообщает областное управление МВД, смертельное ДТП произошло вечером 27 сентября на 11 км автодороги «Кольчугино – Киржач». 44-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». 46-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, самого водителя отправили на амбулаторное лечение.