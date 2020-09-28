Во Владимире выступит скрипач Айлен Притчин

2 октября вновь на сцене Центра классической музыки один из ярких скрипачей своего поколения - Айлен Притчин и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина.

Айлен Притчин – выпускник Московской консерватории, воспитанник класса Эдуарда Грача. Бруно Монсенжон так написал о молодом музыканте: “С точки зрения звука, очевидно, что он способен сказать нечто особенное и одарен выдающейся музыкальной культурой, которая выходит далеко за пределы инструментального мастерства”.

В программе вечера прозвучат произведения крупнейшего английского композитора рубежа XIX-XX вв. — Эдуарда Элгара.

Начало концерта – 18:30.

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.