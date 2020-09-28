Житель Мурома зарезал сожительницу

Жителя Мурома признали виновным в убийстве.

Следствие и суд установили, что 2 февраля мужчина и его сожительница выпивали, после чего начали ссориться. Женщина предложила допить бутылку и завязать с алкоголем. Мужчину такой вариант не устроил.

- Во время ссоры пенсионер выбежал вслед за сожительницей на лестничную площадку, где несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм 52-летняя женщина скончалась на месте преступления, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Муромский городской суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима