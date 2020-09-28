Владимирские спортсмены вернулись с медалями с Открытого Первенства по практической стрельбе из пневматического пистолета

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26-27 сентября в городе Дзержинский прошло Открытое Первенство Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. В соревновании приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из 16 регионов России.

Юниоры сборной Владимирской области по практической стрельбе показали высокие результаты и в очередной раз доказали, что они являются одними из сильнейших спортсменов нашей страны.

1 место среди юношей в стандартном классе занял Яков Высоцкий (г. Владимир), 2 место – Савелий Варнавский (г. Петушки).

В общем зачете (стандартный класс) Высоцкий переместился на 2 место, Варнавский – на 3 место. Юноши стали призерами, обойдя спортсменов более высоких возрастных категорий.

В серийном классе среди юношей Савелий Храпенко (г. Владимир) завоевал серебро. В дуэли (стандартный класс, общий зачёт) бронза – у Якова Высоцкого.

И главная победа — это Командный зачёт. В нём юниорская сборная Владимирской области в составе: Якова Высоцкого (г. Владимир), Савелия Варнавского (г. Петушки), Егора Дмитриева (г. Владимир) и Ильи Стародубова (г. Владимир) заняла 1 место. Все спортсмены –воспитанники ССК «Динамо-Владимир».