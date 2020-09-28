Во Владимирской области еще два человека умерли от коронавируса

28 сентября во Владимирской области подтверждено 40 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7211 случаев.

5873 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 27 сентября – 4 человека. За период наблюдения в области отмечено 211 летальных случаев, в том числе - 2 новых случая.

В лабораториях медицинских учреждений региона проведено 227757 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 162292 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 27 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 29, больных с признаками внебольничной пневмонии – 8. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 54 пациента с ОРВИ и 523 – с пневмонией.