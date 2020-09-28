В двух деревнях Собинского района сняли карантин по бешенству

Бешеных животных в деревнях Михеево и Ермонино обнаружили еще в начале июля, с 10 июля там установили карантин, запретив вывозить и ввозить животных, а также продавать их. Но спустя два с половиной месяца ограничения, наконец, сняли. Зато 21 сентября их ввели деревнях Васильевка и Бузаково: экспертизы, проведенные 15 сентября, подтвердили, что в населенных пунктах побывали больные животные. Теперь собак и кошек из двух поселений Собинского района – Куриловского и Воршинского – вывозить нельзя, ловить диких животных – тоже. Ограничения продлятся до 15 ноября.