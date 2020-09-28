Бывший тренер ФК "Муром" будет готовить футболистов вместе с Александром Кержаковым

Бывший тренер ФК "Муром" Владимир Казаков вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Томь". Он стал помощником главного тренера Александра Кержакова.

Будучи игроком Казаков наиболее известен по выступлениям за «Локомотив» (Нижний Новгород), «Торпедо» (Москва), «Уралан» и «Луч-Энергию». Тренерскую карьеру начал в «Нижнем Новгороде», также работал в дзержинском «Химике», московских «Локомотиве-2» и «Торпедо», владимирском «Торпедо», «Тосно», «Крыльях Советов-2». Последним клубом Владимира был родной «Муром», с которым он добился наивысшего достижения для команды - 6 место в ПФЛ. После прошлого сезона он покинул команду.

На сегодняшний день в 11 турах ФНЛ "Томь" ни одержала ни одной победы. И находится на предпоследнем, 21-м месте в таблице.