Во Владимирской области пройдут мастер-классы Центра Юрия Башмета для одаренных детей

29 сентября в музыкальных и школах искусств Владимирской области пройдут первые мастер классы в рамках федерального проекта «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» и Гранта Президента Российской Федерации на 2019-2020 годы.

Образовательный центр Юрия Башмета вместе с Департаментом культуры области до конца года проведет девять мастер-классов для одаренных и талантливых учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусства, а также студентов Владимирского областного музыкального колледжа.

За это время более двухсот обучающихся станут участниками мастер-классов по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, академическое пение, деревянно-духовые и медно-духовые инструменты.

Первый мастер-класс пройдет по специальности фортепиано. Известный российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Главатских проведет его во Владимирской детской музыкальной школе №1 им. С. И. Танеева.

В мастер-классе примут участие учащиеся детских школ искусств городов Владимира, Гусь-Хрустального, Вязников, Петушков, Судогды, Коврова, а также студенты Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина.