Жительница Владимира заплатит штраф за покупку поддельного больничного

Горожанка устроилась в компанию укладчиком-упаковщиком, но вскоре не вышла на работу: однажды утром женщина почувствовала, что просто не хочет идти службу из-за семейных проблем. понимая, что отпуск или отгул ей не дадут, она решила купить больничный, Нашла в интернете тех, кто изготовил ей документ на нужные даты и оплатила его. А потом сдала на работе. При этом в эти дни она к врачам не обращалась. Но подделку сразу отличили, и женщине, в отношении которой возбудили уголовное дело, пришлось отвечать в суде. За использование заведомо подложного документа владимирка заплатит семь тысяч рублей.