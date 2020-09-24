Во Владимире в ночь с 26 на 27 сентября временно перекроют движение на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в ночь с 26 на 27 сентября на 12 км федеральной автодороги М-7 «Волга», подъезд к Иваново (в черте Владимира) запланированы работы по монтажу рамных П-образных опор.

С 23:00 до 03:20 для движения будет закрыт отрезок М-7 на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.