Во Владимирской области семь сельских учителей получат по миллиону рублей

С 1 сентября в сельских и поселковых школах появились новые учителя, которые пришли работать по программе "Земский учитель". Им выплатили по 1 миллиону рублей.

Учитель начальных классов появился в школе № 10 г. Струнино, учитель истории и обществознания - в школе № 1 ЗАТО г. Радужный ВО», учитель математики - в школе № 5 г. Кольчугино и в Ильинской средней общеобразовательной школе», учитель русского языка и литературы будет работать в Садовой средней школе и в Мелеховской школе им. И.П. Монахова, учитель английского - в школе №1 в Юрьев-Польском,