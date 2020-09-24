Владимирцы звонят по телефону доверия из-за семейных проблем

В сентябре 2010 года был организован телефон доверия для детей, подростков и их родителей: позвонив на номер 8-800-2000-122, консультативно-психологическую помощь можно получить анонимно, конфиденциально и бесплатно.

Во Владимирской области линия Детского телефона доверия начала работать 1 октября 2010 года на базе Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

За годы его работы в службу поступило около 69 тысяч звонков. Первые часто носили ознакомительный характер, было немало и звонков-розыгрышей, но теперь 90 процентов обращений – это реальные запросы на получение помощи. При этом 80 процентов звонящих – дети и подростки, 20 – взрослые.

Чаще всего детей, их родителей и родственников волнуют семейные проблемы: отсутствие взаимопонимания в семье, конфликты между братьями и сёстрами, беспокойство по поводу ссор между родителями, переживания бабушек и дедушек за внуков, вопросы опеки. Кроме того, актуальны проблемы общения детей со сверстниками, принятия себя как личности (неуверенность в себе, комплексы), переживания по поводу здоровья, страхи, зависимости, неудачи в учёбе, а также безответная любовь и разрыв отношений.

В каждом случае психологи службы помогают звонящим справиться с острым эмоциональным состоянием, спокойно проанализировать причины сложившейся трудной ситуации и найти возможности выхода из неё.