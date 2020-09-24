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«Владимирский областной центр профсоюзов» не платил зарплату сотрудникам

Он задолжал работникам более 800 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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По данным прокуратуры, руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам. В итоге четырнадцать человек не получили в общей сложности более 800 тысяч рублей. При этом организация оплачивала товары и услуги, рассчитывалась с поставщиками. Сейчас в отношении бывшего директора организации возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». Кроме того, по результатам проверки в адрес руководителя УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» внесено представление, по итогам рассмотрения которого частично погашена задолженность - более 300 тысяч рублей.

Криминал