«Владимирский областной центр профсоюзов» не платил зарплату сотрудникам

По данным прокуратуры, руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам. В итоге четырнадцать человек не получили в общей сложности более 800 тысяч рублей. При этом организация оплачивала товары и услуги, рассчитывалась с поставщиками. Сейчас в отношении бывшего директора организации возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». Кроме того, по результатам проверки в адрес руководителя УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» внесено представление, по итогам рассмотрения которого частично погашена задолженность - более 300 тысяч рублей.