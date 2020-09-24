Гибриды кукурузы покажут на Дне поля во Владимирской области

В этом году на делянках общей площадью 40 га их вниманию представлены гибриды кукурузы.

– С момента высева мы наблюдали за вегетацией растений, следили, чтобы условия возделывания на экспериментальных делянках были одинаковыми. Сегодня акцент ставится на использование отечественных семян. На Дне поля будут представлены 59 гибридов кукурузы, из них 28 – именно отечественной селекции. На основании полученных результатов мы сможем оценить, какие гибриды больше всего подходят нашему региону, чтобы в дальнейшем рекомендовать их хозяйствам к использованию в производстве, – говорит руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Хозяйства Владимирской области, в основном, специализируются на животноводстве, а кукуруза – одна из экономически выгодных кормовых культур.

– Если ввести кукурузу в севооборот и правильно подобрать гибриды для получения зерна, хозяйства региона смогут самостоятельно закрывать свои потребности и экономить на закупке кормов, – подчеркивает Марина Олимова.