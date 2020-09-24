Транспортная полиция поймала с наркотиками двух жителей Владимирской области

фото Владимирского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте во время операции «Мак» задержали двух жителей Владимирской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

В лесу полицейские увидели 25-летнюю девушку и 27-летнего молодого человека, которые забирали из тайников «закладки» для их дальнейшего распространения.Стражи порядка изъяли 23 свертка, обмотанные изоляционной лентой красного цвета, внутри которых находились вещества в виде порошка и комков синего цвета.

По результатам исследований было установлено, что изъятое является наркотическим средством «соль», весом более 13 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Девушка находится под домашнем арестом, мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 20 лет.