Владимирцев приглашают в "Школу волонтеров наследия"

Во Владимирской области первоначальные навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия, смогут получить 300 человек.

Стать участником Школы сможет любой человек в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо подать заявку на портале dobro.ru или официальном сайте волонтерынаследия.рф. Регистрация уже открыта, и на сегодняшний день более 70 человек изъявили желание принять участие в Школе. Занятия будут проводиться на базе Усадьбы Муромцево в течение нескольких недель для разных групп.

Слушателям расскажут об основных принципах консервации и реставрации объектов культурного наследия, возможностях участия волонтеров в проектах по сохранению объектов культурного наследия. На практических занятиях добровольцы получат первоначальные навыки по чистке предметов от загрязнений, их подготовке к консервации и первоначальному восстановлению. Занятия будут проводить опытные реставраторы, архитекторы, эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели.

Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова отметила, что усадьба Храповицких выбрана для проведения «Школы волонтеров наследия» не случайно. Этот объект на сегодняшний день нуждается в серьёзной реставрации и может стать местом приложения сил участников волонтерского движения.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все занятия в «Школе волонтеров наследия» будут проходить с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.