Во Владимире пройдет восьмой «Атомный велопробег»

«Атомный велопробег», участники которого смогут не только прокатиться по родному городу, но измерить уровень радиоактивности в общественных местах, организует 26 сентября Информационный центр по атомной энергии Владимира.

После инструктажа по технике безопасности на дорогах и обучения пользованию дозиметрами участники получат дозиметры и маршрутные листы. Они сделают замеры уровня радиации в разных точках города, а результаты измерений будут нанесены на google-карту и выложены в открытый доступ.

К велосипедистам присоединятся любители самокатов и пеших прогулок, чтобы измерить как можно больше труднодоступных объектов.

Организаторы акции просят участников не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Велопробег стартует в 11:00 от ИЦАЭ Владимира (Октябрьский пр-т, д.3, вход со двора через шлагбаум).

Узнать дополнительную информацию о мероприятии и записаться на прохождение одного из маршрутов можно по телефонам: +7 (904) 032-54-32 (Анастасия, менеджер по развитию); +7(903) 832-22-27 (Илья Житков, директор); а также по почте vladimir@myatom.ru.