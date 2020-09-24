У Владимиро-Суздальского музея-заповедника появилась книга "Солнце мертвых", выпущенная при жизни Шмелева

На пожертвование, поступившее от Ольги Дергуновой, планируется купить и передать в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику предметы, связанные с историей Русского Зарубежья. Прежде всего, речь идет о реликвиях, имеющих отношение к владимирским эмигрантам.

Первым таким экспонатом стала книга русского писателя Ивана Шмелева «Солнце мертвых». Эта прижизненная публикация, выпущенная в 1949 году парижским книгоиздательством «Возрождение». Эпопея «Солнце мертвых» принесла писателю мировую известность.

До последнего момента в фонде музея-заповедника имелось лишь одно прижизненное издание этого произведения. В настоящее время комплекс предметов, связанных с жизнью и творчеством Шмелева в фондах музея включает в себя более 200 единиц хранения: книги, документы, фотографии, личные вещи, предметы быта, икона. Большинство из них были переданы в 2015-2020 гг. Ниной Азаровой – нашей соотечественницей, проживающей во Франции.

К примеру, среди прочих документов, Нина Азарова подарила музею договор, заключенный между Иваном Шмелевым и французским издательством «Plon» о правах на перевод и публикацию на французском языке книги «Солнце мертвых». В 2020 году музей-заповедник получил в дар издание этой книги на французском языке, вышедшей в 1929 году.