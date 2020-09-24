Старшеклассник из Кольчугино создает интерактивную карту радиационной обстановки Владимирской области

В мае и в июне в период самоизоляции детским технопарком «Кванториум-33» совместно с НИИЯФ МГУ были организованы дистанционные семинары по физике атомного ядра.

Участниками семинаров стали 19 старшеклассников (учащихся 10 и 11 классов), которые на тот момент планировали и планируют сдавать ЕГЭ по физике. Это были ребята из Владимира, Гороховецкого, Вязниковского и Кольчугинского районов вместе со своими учителями. Несколько школьников приняли предложение сотрудников НИИЯФ поучаствовать летом в проектной работе по физике атомного ядра.

Одним из наиболее активных участников семинаров стал (на тот момент) 10-классник из 7-й кольчугинской школы Михаил Билетов. Школьник интересуется физикой – в 9 и в 10 классе он занимался по данному направлению в центре поддержки одаренных детей «Платформа 33». Михаил предложил оценить радиационную обстановку на территории региона-33. Дозиметр был ему предоставлен на лето лабораторией общего и специального практикумов НИИЯФ МГУ.

Измерения проводились в нескольких точках в каждом населенном пункте, где юноша побывал – в Александрове, Киржаче, Юрьев-Польском, Суздале, Коврове, Судогде, Гусь-Хрустальном, Муроме, Владимире. У Миши также есть замеры из Анапы и Коктебеля – туда он ездил с родителями на отдых. Измерения показали, что радиационный фон гамма-излучения в городах Владимирской области в норме.

С 21 сентября на базе школы № 7 действует агломерация мобильного технопарка «Кванториум» и Михаил Билетов стал одним из его учащихся. Он выбрал направление «Геоинформационные технологии и аэротехнологии» и уже принял предложение наставника Павла Мельникова представить результаты измерений в виде интерактивной карты. Сейчас юноша как раз над этим работает.