Ковровские спасатели очистили городской пляж на озере Старка от мусора и битых стекол

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Ежегодно, в конце весны и осенью, по завершении купального сезона, сотрудники МЧС проводят мероприятия всероссийской акции МЧС «Чистый берег», в рамках которых убирают от мусора территории вокруг водоёмов.

В городе Коврове сотрудники 4 пожарно-спасательного отряда привели в порядок городской пляж на озере Старка. Хотя здесь уже никто не купается, тем не менее, озеро является излюбленным местом отдыха ковровчан, и не все граждане считают своим долгом убрать за собой упаковку от еды и бутылки. Битые стекла валяются по всему пляжу, и, если сейчас их не убрать, стекла скроются в песке, и летом отдыхающие будут резать об них ноги.

Сотрудники МЧС призывают граждан – пожалуйста, не оставляйте после себя на природе мусор и разбитые бутылки. Возите с собой в машине мусорные мешки, чтобы приехав на природу и обнаружив остатки от предыдущего праздника, не полениться, собрать и увезти мусор к ближайшему контейнеру.