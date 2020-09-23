Гороховецкое предприятие оштрафовали за заросшую сорняками землю

Региональное управление Россельхознадзора проверило ООО №СТС Групп», которой принадлежит сельскохозяйственный участок на 2,3 гектара. Оказалось, что сотрудники еще не устранили нарушения, найденные в сентябре 2019 года. Земля по-прежнему заросла сорняками, кустарниками и даже деревьями. Компанию оштрафовали на двести тысяч рублей, она обжаловала приговор в Арбитражном суде, но решение осталось без изменений.

А жительницу Владимира, владеющая почти пятью тысячами гектарами в Камешковском районе, через суд заставили привести участок в порядок. У нее есть три месяца, чтобы избавить его от сорняков, деревьев, а также ввести в сельскохозяйственный оборот. Кроме того, она уже заплатила двадцать тысяч рублей штрафа.