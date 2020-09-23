Во Владимирской области хотят привить от гриппа 830 тысяч человек

Власти региона заявили, что в преддверии эпидемического сезона 2020-2021 годов во Владимирской области планируется привить от гриппа более 830 тысяч человек – это 60 процентов жителей региона.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения вакцины против гриппа включают в себя новые штаммы вируса, актуальные для будущего эпидсезона, –A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/HongKong/2671/2019 (H3N2) и B/Washington/02/2019 (линия B/Victorialineage). Штаммы, которые ожидаются в эпидсезоне 2020-2021 годов, на протяжении многих лет не циркулировали в северном полушарии, а это значит, что у нас нет к ним иммунитета. Наиболее оптимальное время для вакцинации против гриппа – период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки сформировался до начала эпидемии.

В соответствии с национальным календарём профилактических прививок, к группам риска, подлежащим обязательной ежегодной вакцинации против гриппа, относятся дети с 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, взрослые старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями.