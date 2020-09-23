В Муроме взорвали здание бывшего элеватора

Взрывотехники Мурома с помощью направленного взрыва обрушили старое неиспользуемое здание бывшего элеватора. Для этого потребовалось свыше полтонны взрывчатки.

Как сообщает интернет-портал Муром 24, задача осложнялась тем, что в непосредственной близости от места работ находились не только технические постройки, но и жилые дома. До проведения операции обрушения специальная комиссия обошла многоквартирные дома, которые находятся поблизости с зоной "взрыва", чтобы зафиксировать состояние зданий.

После взрыва, в течение двух часов, комиссия провела повторный обход, чтобы засвидетельствовать, повлиял ли каким-то образом динамический удар на состояние многоэтажек.