Во Владимирской области подорожали мясо и сезонные овощи

В августе годовая инфляции в регионе составила 3,5% , а в июле она была 3,2%. Как отмечают эксперты отделения Владимир Банка России, к инфляции привели в том числе дополнительные расходы на защиту от коронавируса, а также тот факт, что люди несколько месяцев особо не тратили деньги и не покупали ничего лишнего. Больше всего подорожали продукты: инфляция на продовольственные товары в регионе выросла с 3,5% в июле до 3,9% в августе. Цены на картошку и морковь выросли, поскольку у многих на огородах эти овощи не уродились из-за погоды. Мясо и колбаса тоже выросли в цене: производители потратились на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора и хотят компенсировать расходы. По этой же причине поесть в кафе и столовых стало дороже. Непродовольственные товары выросли в цене в меньшей степени - с 3,8% до 3,9% в августе, а многие услуги стали дешевле: чтобы привлечь владимирцев, большинство предпринимателей предлагали акции и скидки. Так в августе попасть в кино, сходить на фотосессию, заселиться в гостиницу или отремонтировать машину можно было дешевле, чем обычно.