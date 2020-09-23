В заказнике «Давыдовский» поймали браконьера

На след нарушителя вышли во время совместного рейда Владимирской природоохранной прокуратурой и Дирекции особо охраняемых природных территорий на территории природного комплексного заказника регионального значения «Давыдовский». 8 сентября их сотрудники нашли установленные на озере Красное установленные четыре ставные сети из лесочного материала, общая длина составила 66,1 метров. Незаконные орудия лова вытащили из водоема. В этот же день утром на акватории озера Красное был замечен неизвестный мужчина, который вытаскивал рыбу из сетей и складывал улов в лодку. Его задержала полиция. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).