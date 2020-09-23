Во Владимирской области еще 2 человека умерли от коронавируса

23 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждён 31 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7034 случая заболевания.

5808 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 22 сентября – 19 человек. За период наблюдения в области отмечено 203 летальных случая (плюс два случая за сутки).

В лабораториях проведено 221621 исследование на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 156923 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 22 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 443, больных с признаками внебольничной пневмонии – 36. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 58 пациентов с ОРВИ и 479 – с пневмонией.