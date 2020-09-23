Во Владимирской области сотрудники УФСИН помогли найти 15 осужденных

Сотрудники оперативных подразделений, уголовно-исполнительных инспекций, отдела специального назначения областного УФСИН приняли участие в межгосударственном мероприятии «Розыск». Было установлено местонахождение 15 осужденных.

Например, оперуполномоченным было известно о наличии у одного из осужденных собаки. И тут помог случай. При проверке адреса оперативные сотрудники обратили внимание на собаку, которая царапала двери подъезда неподалеку. Была промозглая погода, шел дождь, оперуполномоченные пожалели и пустили животное. Собака прибежала к одной из дверей, которую открыла разыскиваемая женщина. В своей квартире она не проживала, а пряталась у соседки. Сотрудники ее задержали.

Стоит отметить, что основной категорией разыскиваемых лиц областного УФСИН являются осужденные, которым назначено уголовное наказание не связанное с лишением свободы, а также осужденные, которым судом определено самостоятельное следование к месту отбывания наказания.