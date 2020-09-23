Владимирец до смерти забил приятеля

Фрунзенский районный суд города Владимира вынесен приговор 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- 22 февраля этого года в квартире по месту жительства подсудимого он и его знакомый распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, после которого мужчина нанес приятелю множественные удары руками и ногами по телу и голове, - рассказали в областной прокуратуре.

В тот же день в больнице скорой помощи мужчина умер от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием отека и смещением головного мозга.

Вину в содеянном подсудимый признал частично, отрицая, что бил приятеля ногами. Однако государственный обвинитель представил суду доказательства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.