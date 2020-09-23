Владимирские мошенники, обманувшие людей на 16 миллионов рублей, сядут в тюрьму на 6,6 лет

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления по статье "мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшим, в крупном размере".

- С января 2017 по февраль 2018 года злоумышленники воровали деньги у жителей области. Они убеждали их заключать кредитные договоры в банках, и передавать им полученные деньги на условиях выплаты высоких процентов, выплат в качестве «бонусов» наличных денежных средств, погашения процентов по кредитным обязательствам. При этом никакой предпринимательской и инвестиционной деятельностью не занимались и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, - рассказали в областной прокуратуре.

Преступная схема выглядела следующим образом: потерпевший брал кредит в банке на сумму от 200 до 700 тысяч рублей и передавал деньги одному из подсудимых. Мошенники для создания у потерпевших видимости взаимовыгодных отношений и привлечения других вкладчиков, передавали последним часть указанных денег в сумме от 30 до 70 тысяч рублей в качестве первоначального «бонуса», обещая в пределах двух - трех месяцев закрыть кредитные обязательства перед банком.

Похищенные денежные средства использовали в личных корыстных целях, обязательства перед потерпевшими не исполнили. В результате причинен ущерб 39 потерпевшим в общей сумме больше 16 миллионов рублей.

Свою вину подсудимые признали только в судебном заседании,частично возместили ущерб.

Суд назначил организатору и исполнителю преступлений наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Двум его подельникам назначены различные сроки лишения свободы с учетом роли и степени участия каждого в преступной деятельности.