За владимирского "Народного участкового-2020" проголосовало больше 11 тысяч человек

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020».

В текущем году за звание "Народного участкового" боролись 43 представителя из всех районов Владимирской области. Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола".

Победителей первого этапа жители региона выбирали посредством онлайн-голосования. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, а также Судогодского, Суздальского и Петушинского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 26 тысяч жителей 33-региона.

Наибольшее количество голосов в своих районах набрали следующие участники первого этапа конкурса:

УМВД России по городу Владимиру – старший лейтенант полиции Александр Коровин (11 741 голос)

ОМВД России по Александровскому району – старший лейтенант полиции Алексей Рожков (85 голосов)

ОМВД России по Вязниковскому району – майор полиции Михаил Тарасов (347 голосов)

Отд МВД России по Гороховецкому району – старший лейтенант полиции Александр Замыслов (67 голосов)

МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – старший лейтенант полиции Иван Гладилкин Иван (114 голосов)

ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант полиции Дмитрий Иванов (257 голосов)

Отд МВД России по Киржачскому району – старший лейтенант полиции Максим Панюхин (34 голоса)

МО МВД России «Ковровский» – майор полиции Николай Смирнов (234 голоса)

ОМВД России по Кольчугинскому району – старший лейтенант полиции Алексей Куликов (378 голосов)

ОМВД России по Меленковскому району – лейтенант полиции Сергей Понявин (212 голосов)

МО МВД России «Муромский» – старший лейтенант полиции Сергей Сумкин (134 голоса)

ОМВД России по Петушинскому району – лейтенант полиции Марина Галецкая (460 голосов)

Отд МВД России по Селивановскому району – лейтенант полиции Василий Хромов (78 голосов)

ОМВД России по Собинскому району – майор полиции Александр Зайцев (115 голосов)

ОМВД России по Судогодскому району – капитан полиции Дмитрий Широков (790 голосов)

ОМВД России по Суздальскому району – старший лейтенант Иван Пряхин (942 голоса)

ОМВД России по Юрьев-Польскому району – старший лейтенант Егор Остапов (215 голосов)

Эти участковые уполномоченные полиции становятся участниками второго этапа онлайн-голосования, которое пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области с 7 по 16 октября.