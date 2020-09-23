Ковровчанину грозит реальный срок за кражу грабеж, кражу и неуплату алиментов

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в декабре прошлого года тридцатидевятилетний мужчина обокрал соседей. Воспользовавшись моментом, когда хозяева отсутствовали, злоумышленник спустился в подпол дома, проник в чужое жилище через расположенный в полу люк, похитил электроинструменты, стоившие три с половиной тысячи, и скрылся. В апреле этого года ковровчанин дважды вошел в квартиру в одной из деревень в Ковровском районе, пока хозяйка спала, и похитил продукты и 2000 рублей из кошелька потерпевшей. Проснувшись, женщина потребовала вернуть похищенное, но злоумышленник скрылся, ничего не отдав. Также мужчина уклонялся от уплаты алиментов, которые должен был платить детям по решению суда, его долг составил более сорока тысяч рублей. Сейчас уголовное дело, объединившее все преступления, направлено в суд.