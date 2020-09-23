фото департамента физкультуры

Владимирские спортсмены стали призёрами Чемпионата и Первенства России по брейкингу, проходившего 18-21 сентября в Казани.

В возрастной категории «16-18 лет» Игнатьев Савва занял 2 место, Рыжкова Лилия – 3 место. Тихонова Виктория заняла 2 место в возрастной категории «14-15 лет».

Также в соревнованиях принимали участие: Яшина Кристина, Филкова Виктория, Дворников Кирилл, Колобов Дмитрий, Семёнов Ярослав и Гундоров Богдан. Тренер сборной команды Владимирской области – Акопян Арарат.

По результатам первенства призёры попадают в сборную России для участия в международных соревнованиях по брейкингу.