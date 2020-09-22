Калининградец в Вязниках торговал наркотиками

В декабре прошлого года житель Калининграда решил зарабатывать торговлей запрещенными веществами. И в одном из мессенджеров договорился с незнакомцем, который использовал псевдоним. Неизвестный сбрасывал информацию о том, где лежат наркотики, а калининградец должен был забирать их и перемещать в другие места. Забрав в Московской области наркотик, мужчина приехал с ним во Владимирскую область, расфасовал наркотик в номере гостиницы, а потом отвез в Ивановскую область и там разложил в пять тайников. А задержали калиниградца в Вязниковском районе, когда он извлек из тайника сверток, оказавшимся муляжом: наркотики успели изъять и заменить полицейские. Вязниковский городской суд отправил калининградца в колонию строгого режима на шесть с половиной лет, но у осужденного есть шанс обжаловать приговор, пока тот не вступил в законную силу.