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Спорт

Две сборные команды Владимирской области выиграли на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнования проходили в областном центре
Виктория СУХОВА
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фото департамента физкультуры

фото департамента физкультуры

На Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальные звездочки» памяти ЗТ СССР А.В. Федорова» сразу две сборные команды Владимирской области стали победительницами в многоборье групповых упражнений.

Команду юниорок представляли: Субботина Ксения, Цибикова Юлия, Абашкина Александра, Захарова Юлия, Бабич Розалина, Городилова Юлия. Взрослую команду представляли: Коробова Полина, Крайнова Анастасия, Белозерова Виктория, Семенцова Полина, Галиева Ангелина и Репкина Евгения. Все гимнастки – воспитанницы СШОР № 5 г. Владимира.

Еще одну золотую медаль в личном многоборье завоевала член сборной команды России, воспитанница СШОР № 5 – Анна Николаева. Юная воспитанница СШОР № 5 Галочкина Алина, также выступавшая в личном многоборье, заняла 4 место.

23 сентября Анна Николаева Анна представлять Владимирскую область на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» в г. Москве. А сборная юниорок отправится в Москву на всероссийские соревнования «Надежды России», где соберутся сильнейшие спортсменки со всей страны.