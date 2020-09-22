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Во Владимирской области уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны

Его нашли в деревне Круглышево
Виктория СУХОВА
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фото Управления Росгвардии по Владимирской области

фото Управления Росгвардии по Владимирской области

Подозрительный предмет обнаружил местный житель деревни Круглышево на своем участке во время строительных работ.

Об опасной находке мужчина сообщил в полицию. На место незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии.

- Взрывотехники обследовали предмет и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната с элементами коррозии времён Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности росгвардейцы транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его, - рассказали в областном управлении Росгвардии.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов запрещается извлекать и перемещать их самостоятельно. Во избежание несчастных случаев об опасной находке необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы.

ЧП