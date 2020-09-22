На Чемпионате ЦФО по стрельбе владимирские спортсмены заняли призовые места

фото департамента физкультуры

17 - 20 сентября в Брянске прошел Чемпионат Центрального Федерального Округа по практической стрельбе из пистолета.

Это первое официальное соревнование после вынужденного перерыва, в котором юниорская сборная Владимирской области приняла участие и показала высокие результаты.

В индивидуальном зачете (стандартный класс, юноши) 1 место занял Высоцкий Яков (г. Владимир, ССК «Динамо-Владимир»), 2 место – Варнавский Савелий (г. Петушки, ССК «Динамо-Владимир»).

В общем зачете (стандартный класс, юниоры) наши воспитанники обошли более возрастные категории спортсменов и заняли: 1 место – Высоцкий Яков (г. Владимир, ССК «Динамо-Владимир»), 4 место – Варнавский Савелий (г. Петушки, ССК «Динамо-Владимир»).

Все победители и призеры от Владимирской области - воспитанники Спортивно-стрелкового клуба «Динамо-Владимир».