Команда Владимирской область победила в четвертых "Богатырских играх"

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На Соборной площади города Владимира уже в четвёртый раз прошёл фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры».

Центральное место программы занял турнир по силовому экстриму. В этом году за звание сильнейших боролись четыре команды атлетов. Владимирскую область на состязаниях представляли Александр Лысенко, Александр Клюшев и Алексей Ловчев. Силачи соревновались в удержании и метании бочек, в парной становой тяге, проходили «богатырскую эстафету», тянули микроавтобусы и 16-тонный трактор. По итогам двух дней состязаний 1 место заняла команда Владимирской области, 2 место – команда Москвы и 3 место – команда Пензенской области.

Также в рамках «Богатырских игр» на Соборной площади проводились показательные выступления, работали интерактивные площадки, участие в которых мог принять любой желающий.

Оба дня проходили турниры по самбо, силе удара и армрестлингу. Были организованы спортивный лабиринт, выступали народные коллективы, проводились интерактивные забавы. Также состоялись матчевая встреча по боксу (сборная Владимира против сборной Московской и Нижегородской областей) и турнир по игре в мяч «килу». Лучшие спортсмены и участники состязаний были награждены грамотами, медалями, кубками и сувенирами с символикой фестиваля.