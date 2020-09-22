Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП в Гусь-хрустальном районе

фото УМВД по Владимирской области

Напомним, 21 сентября около 9 часов на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» произошло ДТП.

- 43-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения "Гусь-Хрустальный - Колпь" под управлением водителя и столкнулся с ним, - рассказали в УМВД по Владимирской области.

Выяснилось, что за рулем "Рено" находился актер Дмитрий Жулин, известный по сериалу "Александровский сад". В 2009 году Жулин стал послушником монастыря, а через несколько лет вернулся к актерской карьере.

Актер погиб на месте аварии, пассажир который ехал с ним, доставлен в больницу.