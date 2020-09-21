Мотоциклисты Владимирской области завоевали несколько медалей на Чемпионате и Первенстве России

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С 18 по 20 сентября в Коврове состоялось сразу несколько серьезных соревнований по мотоциклетному спорту - Чемпионат и Первенство России, Чемпионат и Первенство ДОСААФ России, Чемпионат и Первенство Владимирской области.

В соревнованиях приняли участие 237 спортсменов из 36 регионов страны. Владимирскую область на Чемпионате и Первенстве представляли 20 мотогонщиков.

В мотокроссе среди мальчиков 8-10 лет бронзовую медаль завоевал владимирский мотогонщик Назар Мерзлов (СТК «Весна»). Среди юношей отличился Семен Рыбаков из Коврова, он занял первое место на соревнованиях. В дисциплине «Открытый класс» лучшим стал Владислав Барсуков из Ковровского района (СТК «Заречье»).

- Мотокроссом занимаюсь с четырёх лет. У нас династия – дедушка, папа и дядя занимались этим спортом, я приходил, смотрел и понял, что тоже хочу попробовать. Мама была против, но потом приняла мой выбор, и сейчас вместе со всей семьёй приходит поддерживать меня как зритель, – рассказал Семён Рыбаков.

В своём юном возрасте он является трёхкратным победителем Первенства России, бронзовым призёром Первенства Европы, а на Чемпионате мира ковровчанин вошёл в 10-ку лучших юных мотогонщиков.