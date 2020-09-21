Более 250 книг получила в подарок Первомайская сельская библиотека

фото департамента культуры

С 3 по 16 февраля Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи присоединялась к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». На площадках города был организован сбор книг для Первомайской сельской библиотеки (Ковровский район) и Илькинского сельского филиала Центральной библиотечной системы Меленковского района.

С помощью неравнодушных жителей области удалось собрать более 500 книг, которые так ждут читатели.

Сельская библиотека для местных жителей - настоящий информационно-образовательный центр. Новые книги появляются в библиотеке очень редко. Например, за весь прошлый год Первомайская сельская библиотека получила всего 38 книг. И, к сожалению, среди них нет ни одной из тех, что запрашивали читатели.

Подарить книги планировали весной в Неделю детской книги, но из-за пандемии эти планы пришлось отложить. На прошлой неделе сотрудники Владимирской библиотеки и волонтеры культуры отвезли более 250 книг в Первомайскую сельскую библиотеку-филиал Ковровской центральной районной библиотеки.