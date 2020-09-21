Медициной Владимирской области будет руководить Елена Утемова

Новый руководитель заняла свою должность 21 сентября, до этого она занимала должность советника – после того, как ее одобрила комиссия на должность директора департамента здравоохранения, но указ о назначении еще не был подписан. Елена Утемова родилась в Кировской области, с отличием окончила Пермский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института по специальности «внутренние болезни». В качестве врача – клинического фармаколога она проработала два года в Кировской областной клинической больнице, до этого тринадцать лет была ассистентом кафедры терапии Института последипломного образования Кировской государственной медицинской академии (сейчас – университет). Позднее Елена Утемова работала в системе здравоохранения, но медицинской практикой не занималась, была заместителем главы и главой департамента здравоохранения Кировской области (Министр здравоохранения Кировской области). В разные годы она работала на руководящих должностях в медицинских организациях Чувашии и Пермского края, была заместителем Министра здравоохранения Московской области.