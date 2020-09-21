На ток-шоу «Научный холодильник» владимирцам расскажут о рыбе

Три эксперта из разных областей знаний расскажут слушателям о рыбе. Организатором ток-шоу является Информационный центр по атомной энергии Владимира.

О прудах-охладителях атомных станций, видах рыб и других водных жителях, обитающих в них, и о соревнованиях по рыбной ловле, устраиваемых атомщиками, расскажет перед началом ток-шоу руководитель ИЦАЭ Владимира Илья Житков. Также он объяснит, зачем разводят рыбу в таких прудах-охладителях и можно ли употреблять её в пищу.

Как рыбная тема отражена в пословицах и поговорках, почему лещ ассоциируется с рукоприкладством, а рыба – с завершением партии в домино, что означает обращение к женщине: «Рыба моя!», а также о других фактах, связанных с употреблением названий рыб в языке, расскажет Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ВлГУ.

Какие витамины и микроэлементы имеются в рыбе, чем они полезны и как влияют на человеческий организм, разберёт Анастасия Рожкова, биолог, старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и лесного дела, заместитель директора Института биологии и экологии ВлГУ.

О разновидностях рыбных блюд и тонкостях их приготовления расскажет бренд-шеф гастромаркета «Рынок на Студёной» Павел Петрашкевич. Также он покажет, как разделывают рыбу профессионалы, а каждый участник сможет попробовать суши с дорадо.

Начало ток-шоу в 19:00, адрес: Дворянская ул., 27А, корп. 1, этаж 1 (гастромаркет «Рынок на Студёной»).

Вход свободный, по предварительной регистрации.