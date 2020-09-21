В аварии под Гусь-Хрустальным столкнулись автобус и иномарка

Серьезное столкновение произошло 21 сентября около девяти утра на 61 километре автодороги «Владтимир-Гусь-Хрустальный-Тума». Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации сорокатрехлетний водитель, управляя автомобилем «Рено, выезжал на главную дорогу и не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу. В результате районный автобус «Гусь-Хрустальный – Колпь», за рулем которого был пятидесятиоднолетний водитель, столкнулись. Сейчас известно, что водитель «Рено» погиб, а пассажир иномарки попал в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняет полиция.