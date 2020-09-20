Ковровчанин украл с чужой карты 42 тысячи рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летний ковровчанина, сообщает региональное УМВД. Молодой человек обвиняется в краже с банковского счета.

По версии следствия, в июле этого года он нашел в подъезде многоквартирного дома сумку, из которой похитил мобильный телефон и банковскую карту, на счете которой находились деньги.

После ковровчанин перевел с чужой карты на свой счет 42 тысячи рублей.

Найти вора помогла видеокамера, установленная в подъезде дома.

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.

В ходе следствия причинённый ущерб был полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.