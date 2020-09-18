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Коронавирус Covid-19

Во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса

Первыми участниками вакцинации могут стать практикующие врачи.
Виктория СУХОВА
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Во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Это пробная партия для тестирования логистических цепочек. Речь идёт о препарате «Спутник V», предназначенном для вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей», – рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

14 сентября подписано распоряжение Департамента здравоохранения Владимирской области о создании иммунологической комиссии на базе Городской клинической больницы №5 г. Владимира как самого крупного учреждения по количеству приписного населения.

По рекомендации Министерства здравоохранения РФ первыми участниками вакцинации от коронавируса с учётом медицинских показаний и противопоказаний могут стать практикующие врачи.